Fedez contro Morgan a X Factor: «Io non ho mai dovuto leccare i piedi a Meloni o Sgarbi»

Dopo aver incassato l’ennesima accusa di far parte di un “sistema”, Fedez durante la semifinale di X Factor picchia duro su Morgan e replica prima di tutto sulla questione Stunt Pilots: «Ha detto che Lorenzo (il frontman, nda) ha lavorato a un mio album (Paranoia Airlines, nda), lasciando intendere che ci fossero dei favoritismi. Voglio mettere le cose in chiaro: non l’ho mai conosciuto, ha collaborato con Canova a Los Angeles per la produzione di alcuni brani ed è una cosa normalissima». E ha proseguito: «Ma ammettiamo che lo conoscessi, anche Morgan, per sua stessa ammissione, conosceva Anna Castiglia, quindi quale sarebbe stato il problema?». Ma Fedez ha voluto andare oltre, rivolgendosi direttamente al giudice da poco licenziato: «Voglio dire un’altra cosa a Morgan. Se pensa che io abbia fatto clientelismo all’interno di questo programma che abbia il coraggio di dirlo, non di insinuarlo. Se è veramente un ribelle, che abbia le palle di dire che l’ho fatto».

Non contento, però, si è spinto oltre sfidandolo sul terreno del ribellismo: «Se vuoi essere davvero un ribelle, caro Morgan, e pensi che qui dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei dentro il programma, non quando ti danno un calcio nel culo e vai via». E gli ha lanciato la stoccata finale: «Io non sono un ribelle, sono un ragazzo che ha una piccola azienda che lavora con la sua mamma e con l’avvocato (alludendo alla stilettata che gli aveva lanciato Luis Sal dopo la rottura con Muschio Selvaggio, nda), ma che per ottenere quello che ha non ha mai dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né a Sgarbi».