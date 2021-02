Fedez chiede scusa a Francesca Michielin per lo spoiler della canzone di Sanremo: ecco come

Quello che succede su Instagram si risolve su Instagram: Fedez ha chiesto scusa a Francesca Michielin dopo aver pubblicato sui social un estratto della loro canzone di Sanremo, Chiamami per nome. Un errore che avrebbe potuto far saltare la loro partecipazione al Festival e che per qualche ora ha fatto tremare discografici e organizzatori dell’evento.

Tutto è bene quel che finisce bene però, e dopo la comunicazione della Rai che ha tranquillizzato cantanti e fan, ecco come Fedez ha chiesto scusa alla Michielin in un video postato su Instagram (anche questo, sì).

