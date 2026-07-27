Fedez, annullato il tour: «Il mio corpo mi ha detto “fermati”»

Fedez ha annunciato la cancellazione del tour estivo per motivi di salute. Lo ha fatto con un lungo post pubblicato su Instagram, spiegando di essere stato ricoverato e di dover interrompere gli impegni live su indicazione dei medici.

«Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto “fermati”. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò», ha scritto il rapper, senza entrare nei dettagli del problema di salute. Nel messaggio racconta però i momenti di paura vissuti durante il ricovero: «Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire». Un’esperienza che, scrive, gli ha fatto guardare le cose «in un altro modo», soprattutto pensando ai figli. «In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo».

Il tour, previsto nelle prossime settimane, viene quindi sospeso. «Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere», promette Fedez, ringraziando i fan per il sostegno. Le date previste per agosto e settembre sono quindi da considerarsi annullate.

La comunicazione di Vivo Concerti: «A seguito delle condizioni di salute dell’Artista, che richiedono un periodo di cure e recupero, si rende necessaria la sospensione dell’attività live di Fedez prevista nei mesi di agosto e settembre, per consentire all’artista di dedicarsi pienamente al percorso di recupero e alla tutela della salute. La sospensione comporta l’annullamento dei DJ set in programma nel mese di agosto e del concerto CASA 360°, previsto per il 25 settembre 2026 all’Unipol Forum di Assago. Per tutte le persone che avevano già acquistato il biglietto per CASA 360° sarà previsto il rimborso».