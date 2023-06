News Musica

La cosa più strana che vedrete oggi è il nuovo video dei dEUS

'How to Replace It' è il ritorno ai videoclip («febbrile, ansiogeno, divertente») per la band belga dopo 11 anni di stop. Alla regia c'è Tom Barman, leader del gruppo, che spiega: «Ho voluto catturare alcune idee e alcuni sentimenti presenti nell’album con un video con i controcoglioni»