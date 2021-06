Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti hanno pubblicato ‘Mille’

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti hanno unito le forze per pubblicare Mille, brano che si candida a diventare uno dei tormentoni delle prossime settimane. Lo trovate qui sotto. Un’idea nata, forse, nel backstage dell’ultimo Festival, che ha visto tutti e tre i cantanti sul palco: Fedez in coppia con Francesca Michielin, Orietta con un comeback dopo molti anni e Lauro come ospite fisso.

La copertina di Mille è stata realizzata da Francesco Vezzoli, che qualche mese fa aveva anche realizzato una Chiara Ferragni in versione Madonna, suscitando alcune polemiche.



“Mille” fuori ora!💖

Cover art by Francesco Vezzoli pic.twitter.com/KJMRgaVkRO — Fedez (@Fedez) June 10, 2021

Qui, invece, trovate il brano: