Father John Misty annuncia il nuovo album e pubblica il singolo ‘Funny Girl’

Uscirà il prossimo 8 aprile il nuovo album del cantautore americano Father John Misty. L’album numero 5 si chiamerà Chloë and the Next 20th Century. L’annuncio è stato fatto sui social e con la pubblicazione del primo singolo del nuovo progetto, Funny Girl, che potete ascoltare qui sotto.

Il video è stato diretto da Nicholas Ashe Bateman. Nel nuovo disco alla produzione troviamo Jonathan Wilson, che da tempo collabora con il cantautore. Nell’edizione deluxe anche Lana Del Rey, con una cover di una delle tracce del disco, Buddy’s Rendezvous. I due erano già stati i protagonisti del video della canzone Freak. Chloë and the Next 20th Century esce a 4 anni di distanza da God’s Favorite Customer, del 2018. Tracklist e cover:

01 Chloë

02 Goodbye Mr. Blue

03 Kiss Me (I Loved You)

04 (Everything But) Her Love

05 Buddy’s Rendezvous

06 Q4

07 Olvidado (Otro Momento)

08 Funny Girl

09 Only a Fool

10 We Could Be Strangers

11 The Next 20th Century