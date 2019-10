Fatboy Slim ha suonato ‘Right Here Right Now’ in versione Greta Thunberg

La scorsa settimana circolava in rete un video, poi diventato virale, in cui il discorso di Greta Thunberg alle Nazioni Unite era stato trasformato in un brano death metal. Tuttavia, la versione growl della giovane attivista simbolo del movimento Fridays for Future non era l’unica rivisitazione, dato che le parole di Thunberg erano state riadattate anche sul classico dell’elettronica anni’90 Right Here Right Now, brano simbolo del dj e producer britannico Fatboy Slim, incluso nell’album You’ve Come a Long Way, Baby uscito nel 1998.

Norman Cook (vero nome di Fatboy Slim) ha apprezzato, e durante uno dei suoi show ha suonato la ‘nuova’ versione della canzone, tra lo stupore del pubblico e centinaia di cellulari pronti a immortalare il tutto.

It has been brought to my attention that @FatboySlim has mixed @GretaThunberg’s speech into “right here, right now” and it’s incredible pic.twitter.com/16ZoVCG1Y7

— Matthew (@TorbsTalks) October 6, 2019