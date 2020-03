Fantastic Negrito ha messo la quarantena dei fan nel video di ‘Chocolate Samurai’

Qualche giorno fa Fantastic Negrito, nome d’arte di Xavier Amin Dhprepaulezz, ha chiesto ai suoi fan di inviargli dei video in cui raccontassero la loro quarantena. “Siete già andati fuori di testa?”, ha chiesto. Le clip sono arrivate a decine da tutto il mondo, e sono state raccolte nel videoclip del nuovo singolo Chocolate Samurai.

“Ho chiesto ai miei fan in tutto il mondo di mandarmi dei filmati per raccontarmi come stanno affrontando il coronavirus… ne è venuto fuori un momento di luce”, ha detto. “Saremo pure isolati in casa, ma affronteremo tutto questo insieme”. Please Don’t Be Dead, il suo ultimo album, è uscito nel 2018.