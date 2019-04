Fan di Britney Spears in rivolta: «Liberatela!»

Alcuni fan di Britney Spears credono che la cantante sia stata ricoverata in una clinica psichiatrica contro la sua volontà e per questo, ieri, hanno organizzato una protesta in strada, fuori dal West Hollywood City Hall di Los Angeles.

Al grido di ‘Free Britney’, i partecipanti hanno ribadito le loro motivazioni: «Siamo qui per far sapere a tutti che quello che sta succedendo è sbagliato. Britney non è libera. È sotto tutela da oltre dieci anni, ed è il momento di dire basta». È dal 2008 infatti che la cantante è sotto tutela legale del padre Jamie, che avrebbe richiesto e ottenuto il ricovero nella clinica.

«Britney ha dimostrato più volte di essere autosufficiente. Non dovrebbe essere controllata in questo modo». Secondo il movimento, dietro la tutela legale ci sarebbero esclusivamente interessi economici. Padre e management penserebbero solo al business e non al benessere della ragazza, che più volte avrebbe cercato di porre fine a questa condizione, senza però riuscirci. Ecco qui sotto alcune foto della manifestazione di ieri:

Britney Spears’ fans have gathered outside West Hollywood City Hall demanding #FreeBritney . The #FreeBritney hashtag has been trending on social media after allegations were made on the “Britney’s Gram” podcast that the singer is being held against her will. @etnow pic.twitter.com/SfWLETZWLw

Questa invece è Britney paparazzata il giorno di Pasqua, in libera uscita con il fidanzato Sam Asghari:

Britney Spears was caught leaving the Montage Hotel in Beverly Hills where she spent the entire “Easter” day with Sam yesterday.

These are the first images of her so far this year to know she is in treatment. pic.twitter.com/Hczs18kg5W

— Isair Spears (@Britney96192745) 22 aprile 2019