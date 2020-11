“Famoso” di Sfera Ebbasta è il disco più ascoltato nelle prime 24 ore della storia della musica italiana

Famoso, il nuovo album di Sfera Ebbasta, è uscito ieri in tutto il mondo ed è già il disco della sua consacrazione – non per niente si è conquistato un’edizione speciale di Rolling Stone. A distanza di 24 ore dall’uscita, i dati certificano che è già probabilmente l’album più contemporaneo ed internazionale che la musica italiana abbia mai realizzato.

Il disco è infatti risultato l’album italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno dell’uscita, con oltre 16 milioni di stream. I suoi 13 brani hanno conquistato tutte e 13 le prime posizioni della Top 50 italiana, e questo era scontato. Meno scontato era che tutte e 13 le tracce dell’album finissero nella top 200 mondiale di Spotify, con Baby, il brano con J Balvin, addirittura 36esimo in classifica mondiale. Sempre Baby ha stabilito il record italiano di ascolti per un singolo brano nelle prime 24 ore, con quasi 2 milioni di ascolti.

Insomma, dopo 87 dischi di platino complessivi, 1 miliardo e mezzo di stream su Spotify e dopo essere stato il primo artista italiano con 7 brani nella global chart di Spotify, ha alzato di nuovo il livello esplodendo finalmente anche a livello mondiale. Famoso non è arrivato per caso: Sfera si è preso il suo tempo, ha chiuso il disco più importante della sua carriera fino ad oggi e ha fatto il disco più internazionale nella storia della musica italiana.