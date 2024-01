Fabrizio Ferraguzzo (Måneskin) è entrato nella giuria dei Grammy Awards

Fabrizio Ferraguzzo è entrato nella National Academy of Recording Arts and Sciences, la giuria dei Grammy Awards, gli Oscar della musica che si terranno quest’anno il 4 febbraio.

Il manager e produttore dei Måneskin, nonché co-fondatore dell’hub Moysa, è il quarto italiano ad entrare nella Academy che riunisce le professionalità più in vista in campo musicale.

«Ho la fortuna di lavorare con la musica e per uno come me che nasce musicista e produttore entrare a far parte di un contesto così prestigioso è veramente un grande onore», ha detto Ferraguzzo. «Auguro a tutti i miei colleghi di provare una cosa del genere, la musica tra gli addetti ai lavori dovrebbe diventare meno ego riferita, bisognerebbe confrontarsi di più per far fare uno step al sistema e renderlo più internazionale come mentalità. I risultati non sono mai figli di un lavoro solistico e questo riconoscimento stupendo è avvenuto grazie ai Måneskin come band e come persone e grazie a una professionista come Marica Casalinuovo, motore centrale del lavoro di Exit Music Management».

Già produttore e A&R in Sony, Ferraguzzo è stato direttore musicale a X Factor e ha quindi seguito la carriera dei Måneskin fin dalla loro partecipazione al talent, fondando nel 2021 la Exit Music Management che oggi li rappresenta.