Fabrizio De André, guarda il trailer del film sul concerto con la PFM

Dopo essere stato costudito per oltre 40 anni dal regista Pietro Frattari, lo storico filmato del concerto di Fabrizio De André con la PFM a Genova, suonato il 3 gennaio 1979, diventerà un docufilm diretto da Walter Veltroni, un racconto cinematografico di una pagina indimenticabile della storia della musica italiana.

Le riprese originali sono state restaurate e l’audio rimasterizzato in 5.1. Il film arriverà al cinema per un evento speciale il 17, 18 e 19 febbraio – trovate qui l’elenco delle sale –, in tempo per l’80° anniversario dalla nascita di De Andrè. Le prevendite sono aperte da questa mattina. Potete vedere il trailer in cima all’articolo.