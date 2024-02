Fabri Fibra ha rifatto ‘In Italia’ con Emma e Baby Gang

«Abbiamo fatto la storia», ha detto Gianna Nannini a proposito di In Italia, il pezzo col quale nel 2008 Fabri Fibra ha contribuito a traghettare il rap nel mainstream italiano parlando senza retorica e su un beat preso da We Will Rock You dei Queen dei mali del nostro bel “Paese delle mezze verità”. Era contenuta nella prima edizione di Bugiardo (2007), ma è solo nella seconda versione con Nannini che la canzone è entrata nella storia del pop italiano.

«È sempre attuale», diceva un paio d’anni fa la cantante. E difatti Fibra l’ha nuovamente aggiornata. Nell’epoca del pop a Sanremo, del rap in classifica e delle seconde generazioni, ha scelto di interpretarla con Emma e Baby Gang. Titolo: In Italia 2024.

Se Emma rifà la parte di Nannini, Baby Gang canta di “fascisti al comando”, immigrazione, discriminazione, di gente che ti rapina in giacca e cravatta, mentre Fibra rappa di guerra al tg, invidia sociale e Stefano Cucchi (“mani in alto, puoi finire come Cucchi”).

La nuova versione:

In Italia 2024

Il duetto con Nannini:

Fabri Fibra - In Italia ft. Gianna Nannini

La versione originale: