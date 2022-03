Fabri Fibra: ‘Caos’ è il nuovo album

Un ritorno che i fan aspettavano da un po’ quello di Fabri Fibra, che oggi ha finalmente comunicato il titolo e la data d’uscita del suo nuovo lavoro. Caos, il suo decimo album in studio, uscirà il 18 marzo.



L’annuncio è stato fatto su Instagram, con una foto:





Da qualche giorno i fan si aspettavano la comunicazione, dato che il profilo del rapper era stato azzerato. Ancora nessuna info sul primo singolo, che uscirà probabilmente a giorni.



L’ultimo disco di Fibra è Fenomeno del 2017. Il rapper ha annunciato anche il tour che lo porterà in giro per l’Italia quest’estate. I biglietti sono disponibili in prevendita e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 2 marzo. Le date:

09 luglio AREZZO MENGO MUSIC FEST

10 luglio LEGNANO (MI) RUGBY SOUND FESTIVAL

16 luglio PORDENONE PORDENONE LIVE 2022

17 luglio BOLOGNA SEQUOIE MUSIC PARK

23 luglio ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA FESTIVAL

27 luglio CASTIGLIONCELLO (LI) CASTIGLIONCELLO FESTIVAL

29 luglio MOLFETTA (BA) LUCE MUSIC FESTIVAL

30 luglio LECCE OVERSOUND MUSIC FESTIVAL



01 agosto ROCCELLA IONICA (RC) ROCCELLA IONICA SUMMER FESTIVAL

03 agosto CATANIA SOTTO IL VULCANO FESTIVAL