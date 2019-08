Fabio Fazio, Terence Hill e Bonolis nel nuovo video di Rovazzi

Fabio Rovazzi ha pubblicato oggi il videoclip del suo nuovo singolo, Senza Pensieri. Come sempre, una infornata di personaggi famosi che Rovazzi rende protagonisti dei suoi cortometraggi. Qualche settimana fa siamo volati a Los Angeles per seguire il backstage del video, girato in parte nella piazzetta di Ritorno al Futuro: «Il video parla di un laboratorio segreto sopra alle nuvole in questa città futuristica finta dove alle persone viene tolto il pensiero, subiscono una sorta di lobotomizzazione. Lì studiano diversi modi per distrarci dai problemi reali. È un’allusione al mondo di oggi, dove la gente è abituata a essere distratta da cagate incredibili e non si rende conto delle possibili azioni collettive per sistemare emergenze vere (rifiuti, riscaldamento globale…). Ci sono anche dei riferimenti al fatto che la continua esposizione a contenuti giornalieri a questa velocità crea seri problemi al cervello, che non si abitua più al ricordo nel modo corretto. Le persone quindi hanno meno ricordi. Lo considero un aspetto negativo delle nostre vite, che ci porterà inevitabilmente a un appiattimento generale».

Riuscirà Rovazzi a fuggire dal laboratorio segreto? Guardate voi stessi.