Fabi Silvestri Gazzè hanno annunciato un concerto al Circo Massimo

Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè rimetteranno assieme il trio nel 2024 per festeggiare il decennale del joint album Il padrone della festa, uscito a settembre 2014.

Lo faranno con un concerto al Circo Massimo di Roma che si terrà il 6 luglio 2024. I biglietti saranno in vendita da domani, 28 novembre, alle ore 11.

«Grazie a Daniele e a Max» scrive Fabi «ho fatto cose nella mia vita che senza di loro forse non avrei potuto vivere. Anche questa diciamo folle megalomania di un concerto al Circo Massimo con annesso rischio di autocelebrazione, fatta con la leggerezza di tre amici in gita mi risulta simpatica financo divertente. A chi mi ha seguito negli ultimi anni non sarà sfuggito che i miei concerti, per quanto gli si possa riconoscere il valore di una certa intensità emotiva, non sono esattamente una passeggiata di spensieratezza e giocosità. In un anno per me di attesa e orientamento, l’idea di rioccupare per una sera il mio terzo di palco insieme ai miei amici fraterni e risuonare quelle canzoni tra un saltello, una risata e una pelle d’oca mi sembra un’idea piena di senso. O semplicemente mi diverte assai. Senza prendersi troppo sul serio ma pensando seriamente che possa essere una bella festa vi si aspetta lì».

«“Aò, ma quando lo rifate?”. In questi 10 anni sia io che gli altri due sodali ipertricotici questa domanda ce la siamo sentita fare puntualmente quasi dopo ogni concerto», scrive invece Silvestri. «E la risposta è sempre stata “mah, chi lo sa… forse mai”. Ed era una risposta sincera, perché quello che successe allora alla pubblicazione de Il padrone della festa era e doveva rimanere qualcosa di unico, di irripetibile. Però poi se c’è da festeggiare un amico non ci si tira indietro. E nel 2024 quel disco così amato (da noi per primi intendo) compirà ben 10 anni. Un traguardo importante. Una festa se la merita, no? A quel punto ci si chiedeva dove… “casa mia? casa tua?”. Poi per non scontentare nessuno si è trovata questa location carina, comoda, in zona abbastanza centrale… mi pare si chiami – un po’ roboantemente – Circo Massimo. P.S. Non lo dite agli altri due, ma non vedo l’ora!!».

Più asciutto il commento di Gazzè: «Se vedemo ar Circo Massimo… Olè».