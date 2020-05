Ezio Bosso, il saluto della sua orchestra: “Sei in ogni nota”

“Ci manchi caro Ezio, ci manca quel sorriso che ci dai. Ciao Maestro”. Con questo video i musicisti della Europe Philharmonic, l’orchestra fondata e diretta da Ezio Bosso, salutavano il maestro durante la quarantena.

Il compositore, pianista, direttore d’orchestra e divulgatore è morto ieri a 48 anni. Nel 2011, dopo un intervento per un tumore al cervello, gli era stata diagnosticata una malattia neurodegenerativa che però non l’aveva tenuto lontano a lungo dai palchi e dai suoi musicisti, che hanno voluto dedicare al Maestro il testo scritto da lui in aprile durante il lockdown. Eccolo:

“Sono in ogni nota che ho curato

Esisto in ogni nota insieme

Alle mie sorelle e fratelli

Figli o nipoti

Sono ogni nota studiata

Suonata e donata

Amata

perché non c’è nota che non ami

E che non abbia amato

Sono rinato

Nota dopo nota

Una nota alla volta

Fino ad abbracciarle tutte

Ci manchi caro Ezio

Quel sorriso che ci dai

È dura

I giorni non distratti dalle tue note

Cura e terapia

E in ogni nota che stiamo curando

Preparando, studiando

Ci sei

In ogni nota

E saremo

Ogni nota”.