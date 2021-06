Extraliscio, il film e il video diretti da Elisabetta Sgarbi, il tour

Extraliscio – Punk da balera è il titolo del film di Elisabetta Sgarbi dedicato alla band di Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara. Presentato alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia, sarà al cinema solo il 14, 15 e 16 giugno (qui l’elenco delle sale). «Una storia di persone, una leggenda musicale, un racconto di radici culturali che si fa modernità, emozione, vitalità grazie a formidabili protagonisti e a una regista che ha saputo rivivere una favola contemporanea insieme ai suoi personaggi e alla sua terra», si legge nelle motivazioni del Premio Siae conferito a Sgarbi per il talento creativo.

L’uscita del film rientra nel programma di La Milanesiana, il “laboratorio di eccellenza” di letteratura, cinema, musica, arte, scienza, filosofia ideato da Sgarbi, che è anche la regista dell’ultimo video degli Extraliscio È bello perdersi. È stato girato al Globe Theatre di Bologna, con protagonisti Mirco Mariani e la figlia Gilda che si muovono in spazi stracarichi di oggetti vintage, strumenti, pezzi di modernariato.

La canzone dà il nome al tour che dal 26 giugno porterà gli Extraliscio in giro per l’Italia. Chi ha comprato un biglietto per il cinema ha diritto a uno sconto per assistere a una tappa del tour (qui le istruzioni, anche per scaricare un coupon per il cinema). A questo link trovate le date del tour estivo che partirà il 26 giugno da Salsomaggiore Terme, con un’ultima data prevista per ora il 2 settembre al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano).