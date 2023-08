Explosive Festival a Latina, Paky denunciato per avere insultato i carabinieri, Geolier non si presenta

Paky è stato denunciato per avere insultato i carabinieri sul palco dello Stadio Francioni di Latina dove si svolgeva il festival Explosive. Lo riporta Il Messaggero.

È accaduto giovedì sera. Il rapper ha incitato il pubblico con queste parole: «Latina, voglio dire solo una cosa: chi non salta adesso è un cazzo di carabiniere pezzo di merda».

Non è chiaro chi abbia depositato la denuncia (il quotidiano indica un generico “i carabinieri”) e ora il rapper dovrà rispondere del reato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate. Potrebbe finire con l’archiviazione, come nel caso di Fedez per il quale un anno fa era stata chiesta l’archiviazione per il testo del 2010 di Tu come li chiami? (“Carabinieri e militari, io li chiamo infami / Tutti quei figli di cani / Tu come li chiami”). In quel caso la denuncia era stata fatta da un’associazione guidata da un ex colonnello dell’arma.

«Quanto accaduto durante l’Explosive Festival, che si è tenuto allo stadio Francioni di Latina nella serata di giovedì, è inaccettabile», scrive Matilde Celentano, sindaco della città. «Come rappresentante delle istituzioni e a nome di tutta la città esprimo la massima solidarietà agli uomini e alle donne dell’Arma, prendendo nettamente le distanze dalle frasi pronunciate nei loro confronti. Alcuni di loro, tra l’altro, erano al concerto e sono stati offesi gratuitamente mentre erano al servizio della comunità».

Nella stessa giornata era prevista l’esibizione all’Explosive di Geolier, che però non si è presentato inviando un certificato medico. «L’organizzazione» scrive l’Explosive su Instagram «in merito alla mancata esibizione di Geolier, nello scusarsi precisa che: “La ricezione da parte nostra del certificato medico dell’artista è avvenuta alle ore 22:30, e in contemporanea Thaurus (etichetta discografica ufficiale) pubblicava nelle stories l’assenza di Geolier all’Explosive Festival, escludendoci da ogni responsabilità”».

L’organizzazione ha comunicato che «tutti i paganti registrati avranno diritto in forma gratuita alla partecipazione del prossimo eventi Explosive Festival in fase di calendarizzazione».