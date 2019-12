‘Everyday Life’, guarda il nuovo video dei Coldplay

I Coldplay hanno pubblicato il video musicale per il singolo Everyday Life, che dà anche il nome al nuovo album della band.

Nel corto, diretto dalla 23enne Karena Evans (che ha curato la regia di Nice for What, God’s Plan e In My Feelings di Drake), Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion e Jonny Buckland suonano su una spiaggia al tramonto mentre sullo schermo scorrono immagini di persone provenienti da tutto il mondo.

Il video è stato girato in diverse località tra cui Sudafrica, Marocco e Ucraina e presentato in anteprima mondiale sul canale sudafricano Soweto TV. Si pare con una voce che spiega il significato della parola Xhosa ‘Ubuntu’: “Vuol dire umanità, perché avremo sempre bisogno del prossimo, una mano lava l’altra. ‘Ubuntu’ è aiutare gli altri, i tuoi fratelli, le tue sorelle, anche se non li conosci”.

Il mese scorso, i Coldplay hanno presentato in anteprima il loro primo doppio album con un’esibizione live streaming in due parti ad Amman, in Giordania. Poco prima della data di uscita, il frontman dei Coldplay Chris Martin ha annunciato che la band non sarà in tour per Everyday Life fino a quando non troveranno un modo per fare concerti carbon-neutral.