Evanescence, ‘The Game Is Over’ è il primo singolo dal nuovo album

Nel singolo The Game Is Over, estratto dal nuovo album The Bitter Truth, gli Evanescence dicono di non volersi più sottomettere a regole ingiuste. “Mi sono inginocchiata abbastanza, ho negato abbastanza”, canta Amy Lee all’inizio del pezzo, tutto dedicato alla frustrazione di chi partecipa a un gioco truccato e cerca la forza per fuggire.

«Il brano parla di chi è stanco delle apparenze. Indossiamo travestimenti per mettere gli altri a loro agio, ma i nostri sentimenti sono molto diversi da quello che esprimiamo per stare dentro ai confini di quello che è socialmente accettabile», ha detto Lee in un comunicato. «The Game Is Over è una promessa a me stessa, mostrerò a tutti il mio io interiore, non nasconderò più la mia vera personalità. Il brano è anche una preghiera per diventare migliori, per non sentirsi incasinati, intrappolati o feriti».

The Bitter Truth, il primo album di inediti degli Evanescence dopo nove anni, uscirà il prossimo autunno.