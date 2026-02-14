Evan Dando è stato ricoverato in ospedale, si sottoporrà a cure psichiatriche

Evan Dando, cantautore e fondatore dei Lemonheads, è stato ricoverato in ospedale giovedì per sottoporsi, apparentemente, a trattamenti psichiatrici.

La notizia è arrivata a ruota di un’altra, sempre riguardante Dando. Il quale, ha raccontato una fan sul Substack del giornalista Tony Ortega, avrebbe inviato un video esplicito di se stesso alla donna, al momento rimasta anonima dietro il nickname “Dawn”.

I fatti, ha raccontato Dawn, sarebbero avvenuti a ottobre 2025, quando la fan avrebbe scritto a Dando attraverso i DM di Instagram per congratularsi con lui per il nuovo album di inediti dei Lemonheads, Love Chant, il primo dal disco di debutto del 2006, The Lemonheads.

Al che, Dando avrebbe risposto: «Fico, scusami, sono un esibizionista». E Dawn, a giudicare dalla risposta, l’avrebbe interpretata come falsa modestia, rispondendo: «Non scusarti mai per essere te stesso, amico mio. Sii sempre senza compromessi. E te stesso». Solo che, il giorno dopo, Dawn avrebbe ricevuto un video non richiesto che ritraeva Dando nell’atto di masturbarsi, probabilmente in uno scantinato. «Si vede il pene, la faccia. È proprio lui. E si filma da un’angolazione strana».

Il giorno dopo, Dawn avrebbe ricevuto un altro messaggio esplicito da parte di Dando, simile nel contenuto ma diverso nell’ambientazione. Seguito dal testo: «Ok scusami, grazie, è che mi devo sfogare. Ciao».

«Evan Dando combatte dall’infanzia con problemi di salute mentale», così ha dichiarato a Rolling Stone US un rappresentante dell’artista a seguito del ricovero ospedaliero. «È stato ammesso in un ospedale vicino, e in questo momento sta ricevendo le cure esperte dei dottori e di professionisti della salute mentale».

Dando aveva già parlato in dettaglio della sua salute mentale nella sua autobiografia di recente pubblicazione Rumors of My Demise, dove raccontava senza filtri anche il suo lungo abuso di sostanze.