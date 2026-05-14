Eurovision Song Contest 2026, la scaletta della seconda semifinale

Si terrà questa sera la seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2026. Nel corso della serata presentata alla Stadthalle di Vienna da Victoria Swarovski e Michael Ostrowski si esibiranno 18 cantanti di cui 15 gareggeranno per assicurarsi uno dei 10 posti nella finale di sabato. Gli altri tre passano di diritto in quanto membri dei cosiddetti Big 4 (Francia e Regno Unito) e rappresentante del Paese organizzatore (Austria).

La serata sarà trasmessa su Rai 2, RaiPlay e Rai Radio 2 dalle ore 21. La diretta televisiva è presentata da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Com’è noto, Sal Da Vinci si è esibito martedì 12 maggio e con la sua Per sempre sì è passato diritto alla finale visto che l’Italia è uno dei Big 4. Lo show di stasera finirà poco dopo le 23.

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti. A parte il francese, l’inglese e l’austriaco, saranno giudicati da un mix di televoto e giurie nazionali (l’Italia non voterà):

Bulgaria, Dara, Bangaranga

Azerbaijan, Jiva, Just Go

Romania, Alexandra Căpitănescu, Choke Me

Lussemburgo, Eva Marija, Mother Nature

Repubblica Ceca, Daniel Zizka, Crossroads

Francia, Monroe, Regarde! (fuori gara)

Armenia, Simón, Paloma Rumba

Svizzera, Veronica Fusaro, Alice

Cipro, Antigoni, Jalla

Austria, Cosmó, Tanzschein (fuori gara)

Lettonia, Avara, Ēnā

Danimarca, Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem

Australia, Delta Goodrem, Eclipse

Ucraina, Leléka, Ridnym

Regno Unito, Look Mum No Computer, Eins, Zwei, Dre (fuori gara)

Albania, Alis, Nân

Malta, Aidan, Bella

Norvegia, Jonas Love, Ya Ya Ya

La serata sarà aperta da un numero affidato ai presentatori Swarovski e Ostrowski sulle note di Wasted Love, il pezzo con cui JJ ha vinto Eurovision 2025. Lo stesso JJ tornerà per presentare il nuovo singolo durante la finestra del televoto.

I dieci che si qualificheranno questa sera si giocheranno la finale sabato con Austria, i quattro big e gli altri dieci cantanti usciti dalla prima semifinale, ovvero i rappresentanti di Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia.

In Italia la prima semifinale è stata vista da 1.856.000 spettatori, con uno share di poco più del 10%. Hanno fatto meglio il Grande Fratello Vip (18,3%) e Il commissario Montalbano (16,8%).