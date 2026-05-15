Eurovision Song Contest 2026, la scaletta della finale

Con l’eliminazione di Azerbaijan, Lussemburgo, Armenia, Svizzera e Lettonia avvenuta alla fine della seconda semifinale di giovedì sera, si è composto il cast della finale della 70esima edizione di Eurovision Song Contest 2026 che si terrà sabato 16 maggio a Vienna.

Gli organizzatori hanno diffuso la scaletta della finale con l’ordine di uscita dei 25 cantanti, ovvero i 20 usciti dalle semifinali di martedì e giovedì, i Big 4 e l’Austria, Paese che ospita questa edizione. Inizia la Danimarca, finiscono i padroni di casa. Sal Da Vinci si esibirà verso la fine, per quartultimo.

Danimarca, Søren Torpegaard Lund, Før Vi Går Hjem

Germania, Sarah Engels, Fire

Israele, Noam Bettan, Michelle

Belgio, Essyla, Dancing on the Ice

Albania, Alis, Nân

Grecia, Akylas, Ferto

Ucraina, Leléka, Ridnym

Australia, Delta Goodrem, Eclipse

Serbia, Lavina, Kraj Mene

Malta, Aidan, Bella

Repubblica Ceca, Daniel Zizka, Crossroads

Bulgaria, Dara, Bangaranga

Croazia, Lelek, Andromeda

Regno Unito, Look Mum No Computer, Eins, Zwei, Dre

Francia, Monroe, Regarde!

Moldavia, Satoshi, Viva, Moldova!

Finlandia, Linda Lampenius x Pete Parkkonen, Liekinheitin

Polonia, Alicja, Bray

Lituania, Lion Ceccah, Sólo quiero más

Svezia, Felicia, My System

Cipro, Antigoni, Jalla

Italia, Sal Da Vinci, Per sempre sì

Norvegia, Jonas Lovv, Ya Ya Ya

Romania, Alexandra Căpitănescu, Choke Me

Austria, Cosmó, Tanzschein

La classifica finale unirà i punti dati dalle giurie nazionali (12 alla canzone migliore e poi a scendere 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0 a tutte le altre) a quelli del televoto. Si vota anche dall’Italia, ma non si può ovviamente esprimere la preferenza per Sal Da Vinci, via sms, telefono o sul sito esc.vote. Per ogni utenza è possibile esprimere al massimo cinque voti per vari cantanti o per lo stesso.

A differenza delle due semifinali, la finale di sabato verrà trasmessa da Rai 1 e non da Rai 2, con la conduzione di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Si inizia alle ore 21, con anteprima alle ore 20:35. Sarà visibile anche su RaiPlay e sul canale YouTube dell’Eurovision Song Contest, oltre che ascoltabile su Radio Rai 2.

La finale si aprirà con la barchetta di carta della performance del vincitore del 2025 JJ che dalla Svizzera, che ha ospitato l’ESC l’anno scorso, percorre Reno e Danubio e arriva a Vienna. Ci sarà un momento di celebrazione dei 70 anni di Eurovision con alcune star del passato e si esibiranno anche Parov Stelar e Cesár Sampson, quest’ultimo alle prese con una versione di Vienna di Billy Joel. Sarà presente la ORF Radio Symphony Orchestra Vienna.