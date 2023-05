Eurovision Song Contest 2023, eliminati San Marino e… Zelensky

Si è tenuta ieri sera la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool. Non è passata San Marino, rappresentata dagli italiani Piqued Jacks. Si sono qualificati alla finale Albania, Cipro, Estonia, Belgio, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia, Slovenia. Il televoto ha lasciato fuori, oltre a San Marino, anche Danimarca, Romania, Islanda, Grecia, Georgia.

Se nella prima semifinale l’ospite era Rita Ora, ieri sera si sono esibite tre drag queen, Mercedes Bends-Over, Miss Demeanour e Tomara Thomas, accompagnate dal messaggio “Be Who You Wanna Be”.

Nello sketch, le tre presentatrici Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julia Sanina entrano in una Drag Machine e si trasformano appunto in tre queen, Miss Alesha, Miss Hannah e Miss Julia. Il video:

Il presidente dell’Ucraina Zelensky aveva chiesto di parlare in videomessaggio alla finale. Gli organizzatori dell’European Broadcasting Union non hanno accettato la richiesta «nonostante sia stata avanzata con intenzioni lodevoli» poiché «violerebbe le regole dell’evento» che è per sua natura una manifestazione non politica e non prevede dichiarazioni di quel genere.

La finale si terrà domani, sabato 13 maggio, in diretta su Rai 1. Oltre ai dieci Paesi citati, se la giocheranno i dieci artisti che hanno guadagnato l’accesso durante la prima semifinale che si è tenuta martedì, ovvero Svezia, Finlandia, Norvegia (rappresentata da Alessandra Mele, nata in Italia), Croazia, Serbia, Portogallo, Svizzera, Israele, Moldavia e Repubblica Ceca. In più, il Paese vincitore della scorsa edizione, l’Ucraina, e i cosiddetti big five: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Italia, che è come noto rappresentata da Marco Mengoni con Due vite a cui però i bookmaker non attribuiscono grandi chance di vittoria.

Durante la finale si esibirà anche Mahmood, che canterà Imagine di John Lennon in un medley dedicato alle canzoni legate a Liverpool. A questo link la nostra guida ai favoriti secondo i bookmaker.