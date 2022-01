Eurovision: sempre più concreta l’ipotesi Pausini-Cattelan

A darne (quasi) l’ufficialità è l’Adnkronos: secondo sue fonti molto informate, la conduzione dell’Eurovision sarà affidata a Laura Pausini insieme ad Alessandro Cattelan. Per loro un accordo di massima già ci sarebbe, in discussione anche la partecipazione di Mika. I tre sarebbero stati scelti le loro capacità artistiche e, ovviamente, anche per la conoscenza della lingua inglese.

Sempre secondo l’agenzia stampa, l’annuncio verrà fatto la settimana prossima sul palco del Festival. L’evento andrà in onda il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico di Torino.

Qui sotto invece il di Eurovision Song Contest 2022, il cui concept sarà “Il suono della bellezza – The Sound of Beauty”: