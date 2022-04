Eurovision: Il Volo e tutti gli ospiti della manifestazione

Manca sempre meno all’Eurovision, che questa volta, dopo più di 30 anni, torna nel nostro paese grazie alla vittoria dei Måneskin nel 2021.

Tra i nuovi ospiti annunciati i tre tenori de Il Volo, che si esibiranno il 12 maggio, giornata della seconda semifinale, con il brano Grande Amore, singolo con cui hanno partecipato al contest nel 2015 classificandosi terzi.

Ma gli ospiti dell’Euorivision già annunciati sono diversi: la sera della finale, il 14 maggio, i Måneskin saranno sul palco per effettuare, come da tradizione, il passaggio di testimone.



Durante la prima semifinale (10 maggio) sul palco ci sarà Dardust, che si esibirà con Benny Benassi e Sophie and the Giants (i tre hanno già collaborato per la traccia Golden Nights). Durante la stessa sera presenti anche la direttrice d’orchestra Sylvia Catasta e Diodato, che avrebbe dovuto essere su quel palco nel 2020, anno in cui era andato in onda uno show diverso a causa della pandemia.



Le tre serate (semifinali del 10 e 12 maggio e finale del 14 maggio) saranno trasmesse su Raiuno.