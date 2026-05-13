Eurovision 2026, le proteste contro Israele (che passa), il video di Sal Da Vinci, i primi finalisti

Sono Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia i primi 10 finalisti dell’Eurovision Song Contest 2026 di cui si è svolta ieri sera a Vienna la prima semifinale. A questi Paesi vanno aggiunti Sal Da Vinci per l’Italia e Sarah Engels per la Germania che si sono esibiti ieri e che facendo parte dei cosiddetti Big 4 sono passati di diritto alla finale di sabato senza essere sottoposti al giudizio di pubblico e giurie nazionali.

A seguito delle preferenze di giurie e televoto sono stati eliminati Portogallo, Georgia, Montenegro, Estonia e San Marino, che era rappresentata da Senhit e Boy George con Superstar.

L’esibizione di Sal Da Vinci:

Sal Da Vinci - Per Sempre Sì (LIVE) | Italy 🇮🇹 | First Semi-Final | Eurovision 2026

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Senhit e Boy George:

SENHIT - Superstar (LIVE) | San Marino 🇸🇲 | First Semi-Final | Eurovision 2026

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Tra le performance più attese per motivi estranei alla musica e allo spettacolo c’era quella di Noam Bettan che è stato sia acclamato (nel video sotto si sentono i «Noam! Noam!») sia accolto da fischi, “buu” e grida «Stop, stop the genocide!», queste ultime chiaramente udibili anche nell’audio ufficiale.

Vengono segnalate proteste anche fuori dal palazzetto dove le misure di sicurezza sono state rafforzate. In Schwedenplatz, nel centro di Vienna, un gruppo di manifestanti ha deposto bare con le foto di bambini uccisi a Gaza dagli israeliani.

Dopo le polemiche per gli appelli (fatti cancellare) della tv israeliana ad assegnare tutti e 10 voti (il massimo per persona da casa) a Bettan, ieri il conduttore ha invitato il pubblico a votare per più di un cantante per «diffondere l’amore».

Eurovision Song Contest 2026 - First Semi-Final - Live from Vienna | Vote at esc.vote 🗳

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Durante la diretta Rai la canzone di Bettan è stata commentata dalla sola Elettra Lamborghini, che ha parlato del pezzo, mentre Gabriele Corsi è rimasto in silenzio. L’unica cosa che ha detto è stato «Noam Bettan per Israele» all’inizio dell’esibizione.

Anche dalla diretta Rai si sono visti agenti di polizia girare per la sala durante l’esibizione di Bettan. Sui social girano video portano via a forza dei contestatori durante la performance di Israele, in particolare una persona senza maglia con scritto “Free Palestine” sulla schiena.

A pro-Palestine protestor was forcefully removed from the #Eurovision arena tonight after Israel performed. His chants were heard before and during the performance. pic.twitter.com/tCdoU873yE — sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) May 12, 2026

🇮🇱A protester against Israel was arrested inside the arena during Israel performance pic.twitter.com/m8f7bCvdGT — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 12, 2026

La seconda semifinale si terrà domani sera dalle ore 21 in diretta su Rai 2, RaiPlay e Rai Radio 2. Si esibiranno in ordine di uscita Bulgaria, Azerbaijan, Romania, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Armenia, Svizzera, Cipro, Lettonia, Danimarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta, Norvegia. Dall’Italia non si potrà votare. Cinque saranno eliminati, 10 passeranno alla finale di sabato sera più due membri dei Big 4 (Francia e Regno Unito) e l’Austria che organizza la competizione quest’anno.