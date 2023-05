Eurovision 2023, la scaletta della finale

Dopo le semifinali di martedì 9 e giovedì 11 maggio, stasera il gran finale di Eurovision Song Contest 2023. Sul palco vedremo anche l’Italia, direttamente in finale perché parte dei Big 5, i cinque paesi fondatori che accedono alla finale senza fare le fasi priliminari.

Vedremo Marco Mengoni, quindi, con Due Vite, ma vedremo anche Mahmood invitato come ospite e che canterà Imagine accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra.

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti:

Austria – Teya & Salena con Who the Hell Is Edgar?

Portogallo – Mimicat con Al Coraçao

Svizzera – Remo Forrer con Watergun

Polonia – Blanka con Solo

Serbia – Luke Black con Samo mi e spava

Francia – La Zarra con Evidenment

Cipro – Andrew Lambrou con Break a Broken Heart

Spagna – Blanca Paloma con Eaea

Svezia – Loreen con Tatoo

Albania – Albina & Familja Kelmendi con Duje

Italia – Marco Mengoni con Due Vite

Estonia – Alika con Bridges

Finlandia – Kaarjia con Cha cha cha

Cechia – Vesna con My Sister’s Crown

Australia – Voyager con Promise

Belgio – Gustaph con Because of You

Armenia – Brunette con Future Lover

Moldavia – Pasha Parfeni con Soarele si Luna

Ucraina – Tvorchi con Heart of Steel

Norvegia – Alessandra con Queen of Kings

Germania – Lord of the Lost con Blood & Glitter

Lituania – Monika Linkytė con Stay

Israele – Noa Kirel con Unicorn

Slovenia – Joker Out con Carpe diem

Croazia – Let 3 con Mama sc!

Regno Unito – Mae Muller con I Wrote a Song