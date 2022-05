Eurovision 2022: ecco chi ha passato la prima semifinale

È finita da pochissimi istanti la prima finale di Eurovision, in cui si sono esibiti 17 paesi in gara per vincere il contest europeo. Solo 10 di loro hanno però passato il turno:

Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry

Armenia Rosa Linn – Snap

Islanda Systur – Með Hækkandi Sól

Lituania Monika Liu – Sentimentai



Portogallo MARO – Saudade, Saudade

Norvegia Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together



Ucraina Kalush Orchestra – Stefania

Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

Olanda S10 – De Diepte



L’appuntamento con gli altri semifinalisti è per giovedì. Già in finale Francia, Germania e Italia, Inghilterra e Spagna: fanno parte dei BIG 5, paesi che hanno fondato l’evento.