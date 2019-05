Erykah Badu in Puglia ad agosto, ma in veste di DJ

Sua Maestà Erykah Badu tornerà in Italia il 3 agosto. Più precisamente in Puglia, più precisamente al Viva Festival di Locorotondo.

Non sarà però un concerto nell’accezione più classica del termine, bensì un DJ set del suo alter ego ai giradischi: DJ Lo Down Loretta Brown. Poco male, se contiamo che la cantante americana ha una selecta brani universalmente riconosciuta come incredibile. E oltretutto non sarà nemmeno un DJ Set classico. Dio solo sa quello che può fare quell’artista con un microfono in mano.

Dopo una prima tranche di annunci qualche settimana fa, che ha fatto nomi da Jon Hopkins ad Apparat, il festival nato da Club To Club e Turné ha messo in campo un nuovo annuncio tutto in rosa: oltre alla Badu, anche Priestess, LIM e DJ Arienne aggiunte al cartellone del festival.