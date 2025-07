«Eroe, icona, pioniere, fonte d’ispirazione, mentore»: tutti stanno ricordando Ozzy Osbourne

Ieri sera è arrivata la notizia della morte di Ozzy Osbourne. Nonostante sapessimo tutti delle sue condizioni precarie, nessuno si aspettava che potesse succedere così presto, soprattutto visto il concerto di addio tenuto un paio di settimane fa. Ozzy lo aveva tenuto dal suo trono, ma la voce e l’energia non sembrano essere prossime allo spegnimento.

Ozzy non è solo stato un dio del rock, una leggenda vivente, un cantante strepitoso, ma è stato anche uno degli artisti più amati dal pubblico e, in particolare, dai colleghi. Non è un caso che a poche ore dalla sua morte l’elenco di chi gli ha voluto rendere omaggio è già lunghissimo, e continuerà.

I Black Sabbath – Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward – hanno singolarmente pubblicato dei messaggi d’affetto al «nostro fratello». Tony non è riuscito »davvero a trovare le parole», mentre per Bill sono arrivate in forma poetica: «Dove ti troverò adesso? Nei ricordi, nei nostri abbracci silenziosi, nelle nostre telefonate perse, no, tu sei per sempre nel mio cuore». Più leggero Geezer, in un pensiero quasi nostalgico: «4 ragazzi da Aston… chi l’avrebbe mai detto eh? Sono felice che siamo riusciti a suonare ancora una volta, proprio a Aston».

Where will I find you now? In the memories, our unspoken embraces, our missed phone calls, no, you’re forever in my heart. Deepest condolences to Sharon and all family members. RIP Sincere regrets to all the fans. Never goodbye. Thank you forever. Bill Ward pic.twitter.com/2HSaIZfkX2 — Bill Ward (@billwarddrums) July 22, 2025

Elton John: «Un caro amico, un grande pioniere che si è garantito il suo posto nel pantheon delle leggende del rock».

Tom Morello dei Rage Against The Machine, che è stato il direttore musicale del concerto d’addio del cantante: «Dio ti benedica Ozzy».

Billy Idol: «Ha incarnato lo spirito del rock».

I Foo Fighters: «Grazie per averci ispirato per tutta la vita. Il rock and roll non sarà più così rumoroso e divertente senza te».

Rest in peace, Ozzy. And thank you for a lifetime of inspiration. Rock and Roll would not be as loud or as fun without you. You will be forever missed. Our deepest condolences to the entire Osbourne and Sabbath family. 📷 @RossHalfin pic.twitter.com/b6aWe8msKo — Foo Fighters (@foofighters) July 22, 2025

I concittadini Duran Duran: «Che dire di Ozzy? Qualunque cosa sia sarà con accento di Birmingham».

Yungblud, che era tra i partecipanti dell’ultimo concerto a Birmingham: «Non ti dimenticherò mai: sarai in ogni singola nota che canterò e con me ogni volta che salirò sul palco. La tua croce al mio collo è la cosa più preziosa che possiedo».

Senza parole, invece, Billie Joe Armstrong dei Green Day.

Ronnie Wood dei Rolling Stones ricorda invece l’ultima performance: «Che bel concerto d’addio che hai avuto».

Metallica: «È impossibile esprimere a parole ciò che Ozzy Osbourne ha significato per i Metallica. Eroe, icona, pioniere, fonte d’ispirazione, mentore e, soprattutto, amico sono solo alcuni dei termini che ci vengono in mente. Ozzy e Sharon hanno creduto in noi e hanno trasformato le nostre vite e le nostre carriere».

OZZY RIP It’s impossible to put into words what Ozzy Osbourne has meant to Metallica. Hero, icon, pioneer, inspiration, mentor, and, most of all, friend are a few that come to mind. Ozzy and Sharon believed in us and transformed our lives and careers. He taught us how to play… pic.twitter.com/Am4UZbLXpw — Metallica (@Metallica) July 22, 2025

I Pantera: «Grazie per tutto ciò che hai fatto per il metal e per i Pantera. Non saremmo qui senza di te».

RIP @ozzyosbourne Thank you for all that you did for metal & Pantera. We wouldn’t be here if it wasn’t for you. Sharon, Jack, Kelly, Amy & Louis, we are so very sorry for your loss ❤️‍🩹 📷: @RossHalfin pic.twitter.com/qmo308OVdh — Pantera (@Pantera) July 22, 2025

Dave Mustaine dei Megadeth: «Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi. Ci vediamo dall’altra parte».

Dear Ozzy, I’m gonna miss you. Not nearly as much as your incredible soulmate, Mrs. Osbourne. Thank you for everything you’ve done for us all. See you on the other side! Dave Mustaine pic.twitter.com/pudBLGHpDs — Dave Mustaine (@DaveMustaine) July 22, 2025

Pixies: «Grazie a te, leggenda».

RIP Ozzy Osbourne. Thank you to a legend. pic.twitter.com/N6rpEaDR3P — PIXIES (@PIXIES) July 22, 2025

Gli Aerosmith: «Una voce che ha cambiato la musica per sempre. Ozzy ha ridefinito il significato del termine “heavy”».

We’re heartbroken to hear about the passing of our brother in rock, Ozzy Osbourne. A voice that changed music forever. From Black Sabbath to his solo work, Ozzy redefined what it meant to be heavy. He did it all with heart, grit, and that wild spirit only he could bring. Our… pic.twitter.com/GNR3Rcw2wU — Aerosmith (@Aerosmith) July 22, 2025

Mötley Crüe: «Grazie per tutto ciò che hai fatto per la musica e per i Mötley Crüe. Niente sarebbe stato lo stesso senza di te».

RIP @OzzyOsbourne

Thank you for all that you did for music and for Mötley Crüe. None of this would be same if it wasn’t for you and you will be missed. Our thoughts are with the Osbourne family. 🖤#ozzyosbourne #mötleycrüe pic.twitter.com/eLuElVIYxj — Mötley Crüe (@MotleyCrue) July 22, 2025

Jon Bon Jovi: «Tanto amore a Sharon e alla tua bellissima famiglia».

Much luv to Sharon and the beautiful Osbourne Family

So sorry to hear of your loss.

Rest easy Ozzy.. pic.twitter.com/DCc9VsguFo — Jon Bon Jovi (@jonbonjovi) July 22, 2025

Flavor Flav dei Public Enemy: «Ho il cuore a pezzi».

Man,,, real heart broken over the passing of OZZY OSBOURNE,,, we go way back and it was a real honor to watch him get inducted into the @rockhall last year. Sending my love and prayers to Sharon and his kids and whole family. RIP 🤍 pic.twitter.com/YVKpAz6FKg — FLAVOR FLAV (@FlavorFlav) July 22, 2025

Seán Lennon: «Uno dei più grandi di sempre».

One of the greatest of all time. @OzzyOsbourne R.I.P. 💔 pic.twitter.com/LX1E8CLVdx — Seán Ono Lennon (@seanonolennon) July 22, 2025

Il gruppo metal Lamb of God: «Ozzy Osbourne e i Black Sabbath hanno creato l’heavy metal e con esso un mondo in cui generazioni di persone potevano sentirsi accettate e benvenute, sicure e libere di essere se stesse, sapendo che non sarebbero mai state sole. Ozzy ha cambiato il mondo e per milioni di persone in tutto il mondo è quasi impossibile immaginare dove potremmo essere se lui non ci fosse stato».

The loss we feel today is immeasurable. Ozzy Osbourne and Black Sabbath created heavy metal…and with it, they created a world in which generations of people could feel accepted and welcome…safe and free to be their authentic selves knowing that they won’t ever be alone. Ozzy… pic.twitter.com/0zGgDIfTYO — Lamb Of God (@lambofgod) July 22, 2025

Anche il profilo dei Nirvana ha twittato: «Grazie per l’ispirazione».

Thank you Ozzy Osbourne for the inspiration. @BlackSabbath is the template for heavy Rock. #Ozzy — Nirvana (@Nirvana) July 22, 2025

Gene Simmons dei Kiss: «Un gigante amato da milioni di fan in tutto il mondo».

Sad to report Ozzy has passed away. He was a giant. Admired and loved by millions of fans worldwide. Prayers and condolences go out to the Osborne family. https://t.co/DUywhl6eFB — Gene Simmons (@genesimmons) July 22, 2025

Gli AC/DC: «Una perdita enorme».

Rod Stewart: «Ciao Ozzy, dormi bene amico mio. Ci vediamo lassù, più tardi che presto».

I Disturbed: «La tua eredità vivrà per sempre».

Rest In Power, @OzzyOsbourne. We love you & will miss you terribly. Thank you for the music & inspiration. Your legacy will live on 🖤 pic.twitter.com/I9GMZZ5xz7 — Disturbed (@Disturbed) July 23, 2025

Sammy Hagar dei Van Halen: «È stato e sarà per sempre una vera leggenda del rock. Essere stato così vicino alla morte ma essersi comunque esibito quel 5 luglio lo rende di un altro livello».

Gli Anthrax: «Nessuno di noi sarebbe quello che è se non fosse stato per te».

Jack White: «Ce l’hai fatta».

Brian May dei Queen: «La sua ultima apparizione al Villa Park è stata un modo glorioso per dire addio: l’amore che quel posto ha provato per lui è stato immenso. Sono grato di aver potuto scambiare qualche parola con lui dopo lo spettacolo».

Motörhead: «Ozzy è stato un pioniere, una guida per tutti nel mondo dell’hard rock e dell’heavy metal, oltre che una persona fantastica. Lemmy e Ozzy erano compagni d’avventura e hanno vissuto insieme molte avventure nel corso del decennio».

Un pensiero anche dall’attore Jason Momoa che abbiamo visto lanciare un circle pit nel concerto di Birmingham.

Dall’Italia ecco l’omaggio di Laura Pausini: «Ho incontrato Ozzy qualche anno fa ed è stato davvero dolce con me. Sono triste per la sua morte».

I first met @OzzyOsbourne a few years ago and he was super sweet to me. I'm saddened by his death. RIP — Laura Pausini (@LauraPausini) July 22, 2025

Cristina Scabbia dei Lacuna Coil: «Non eravamo pronti a lasciarti andare. Ora innalzati tra gli dei come un dio».

Curioso anche il ricordo di Amedeo Minghi: «Grande artista e io, un fan giovanile, li cantavo nelle cantine romane come era in uso quegli anni. Beata gioventù. Sarai indimenticabile».