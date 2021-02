Erlend Øye dei Kings of Convenience contro Renzi: «Tre anni al potere non ti hanno insegnato un po’ di umiltà?»

«Pensi che le tue azioni siano utili?». Ieri, mentre impazzavano sui social le polemiche sul modo in cui Matteo Renzi ha innescato e gestito la crisi, è intervenuto anche Erlend Øye dei Kings of Convenience.

Il musicista norvegese, che da anni vive in Sicilia e ha pure cominciato a cantare nella nostra lingua, l’ha fatto sulla pagina Facebook del leader di Italia Viva, lasciando un commento a un post di Renzi sulla necessità per le «persone di buona volontà» di accogliere l’appello di Mattarella e sostenere il governo Draghi.

«Ti ho spesso difeso quando eri Presidente del consiglio dicendo “diamogli una chance” oppure “il cambiamento richiede tempo”. Che stupido sono stato. Il governo Conte andava bene. Per la prima volta c’era un primo ministro italiano rispettato nel mondo. Tre anni al potere non ti hanno insegnato un po’ di umiltà? I cittadini italiani, me incluso, vogliono solo che il Paese torni alla normalità. Pensi che le tue azioni siano utili?».

Gli ultimi due post Facebook di Renzi hanno cumulato oltre 180 mila commenti. Questo è quello a cui ha risposto Øye: