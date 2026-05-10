Eric Clapton colpito dalla copertina di un vinile sul palco, concerto concluso senza il bis

Dopo oltre vent’anni di assenza dalla Spagna, Eric Clapton è tornato a esibirsi a Madrid davanti a più di 15mila persone, ma il concerto dello scorso 7 maggio al Movistar Arena si è concluso con un piccolo incidente. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, durante i saluti finali qualcuno dal pubblico ha lanciato verso il palco una copertina di vinile colpendo il musicista britannico. Dopo l’episodio, Clapton ha lasciato la scena senza eseguire il bis previsto, Before You Accuse Me, chiudendo il live in anticipo.

Negli ultimi anni il fenomeno degli oggetti lanciati ai concerti è diventato sempre più frequente: bottiglie, telefoni, sigarette elettroniche e altri oggetti hanno colpito diversi artisti durante le esibizioni. Nel caso di Clapton, però, a essere lanciato sarebbe stato un vinile. Il chitarrista inglese, che ha compiuto 81 anni lo scorso 30 marzo, aveva proposto uno show fortemente orientato al blues, accompagnato dalla sua storica Fender Stratocaster. In scaletta anche alcuni dei brani più celebri della sua carriera, da Layla a Tears in Heaven.

Il concerto, durato circa 80 minuti, era sold out e rappresentava uno degli appuntamenti più attesi dai fan spagnoli, molti dei quali non vedevano Clapton dal vivo da oltre due decenni. Al momento non sono previsti concerti in Italia.