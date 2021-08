«Era un santo moderno»: l’omaggio di Patti Smith a Gino Strada

Nelle ore successive alla notizia della morte di Gino Strada, tantissimi personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura italiana – da Daniele Silvestri a Roberto Saviano, come vi abbiamo raccontato qui – hanno ricordato e salutato il fondatore di Emergency. Insieme a loro c’è anche Patti Smith, che ha ricordato Strada con un post sul suo profilo Instagram.

«Gino Strada era un uomo da celebrare e di cui dobbiamo piangere la scomparsa. Era un chirurgo di guerra, un attivista per i diritti umani e il co-fondatore di Emergency», ha scritto la cantautrice. «Sotto la bandiera non-politica di Emergency, il suo team ha dato assistenza medica a più di dieci milioni di persone. Gino era un uomo splendido che si prendeva cura senza sosta delle vittime di guerra che non avevano accesso a cure sanitarie, sempre con una vocazione altruista. Viveva per aiutare chi ne aveva bisogno».

«Gino Strada, un santo moderno», conclude Patti Smith. «Vorrei che potessimo abbracciarlo ancora una volta».