«Era un angelo custode per molti di noi»: le reazioni degli artisti alla morte di Wayne Kramer

Fondatore degli MC5 a Detroit nel 1963, musicalmente precursore del punk, attivista, amico, maestro: la morte di Wayne Kramer, di cui è stato dato annuncio nella serata di ieri, ha toccato personalmente e professionalmente molti colleghi, che hanno espresso messaggio di affetto e cordoglio sui propri account social.

Tom Morello, tra gli ospiti di un album di prossima uscita degli MC5 (Heavy Lifting, prodotto da Bob Ezrin), previsto per la primavera di quest’anno, ha salutato così “il fratello Wayne”:

«Il fratello Wayne Kramer è stata la migliore persona che abbia mai conosciuto. Possedeva una combinazione unica di saggezza e compassione profondissime, era ematico e tenace. La sua band, gli MC5, ha praticamente inventato la musica punk-rock, ed è stata l’unico gruppo a non tirarsi indietro e a esibirsi per i manifestanti in rivolta alla Convention democratica del 1968. Sono abbastanza sicuro che ogni album su cui abbia mai lavorato abbia avuto come titolo provvisorio la traccia più cruda e veloce MC5 (per esempio Sleep Now In The Fire)», si legge nella caption.

Morello continua: «Wayne ha superato prove di fuoco legate all’uso di droghe e al tempo passato in prigione (la canzone dei Clash Jail Guitar Doors è stata scritta su Wayne), ed è emerso come un’anima trasformata che ha continuato a salvare innumerevoli vite attraverso i suoi instancabili atti di servizio. Lui e la sua incredibile moglie Margaret hanno fondato @jailguitardoorsusa, che finanzia programmi musicali nelle carceri come efficace metodo di riabilitazione. Ho suonato con Wayne in prigione e l’ho visto trasformare vite, era semplicemente incredibile. Wayne aveva un cuore tenero, ma era anche duro, si era fatto le unghie a Detroit».

«Un paio di mesi fa (a 75 anni) Wayne ha scacciato di casa a botte un intruso che minacciava la sua famiglia. E ogni volta che c’era un evento di beneficenza, un sindacato o un attivista per i diritti umani in arrivo, Wayne rispondeva sempre alla chiamata. SEMPRE. Dalle nostre esibizioni Frostbite And Freedom durante l’insurrezione sindacale di Madison a Wayne Chainsaw Kramer immerso nelle formiche da fuoco nel 9° distretto di New Orleans dopo l’uragano Katrina, riconquistando spazi vitali per coloro colpiti. E poi aiutando le persone a smettere di bere. E poi gli ex-detenuti a trovare un lavoro. E ancora, i giovani a rischio a iniziare una carriera nella musica. Wayne è stato un angelo custode per molti di noi. Ma soprattutto Wayne è stato un grande amico, un bellissimo compagno e un fratello maggiore che mi ha aiutato a perdonare me stesso per i miei errori, a correre rischi con la mia musica e a non avere mai paura di aiutare chi ne ha bisogno. Le innumerevoli vite che ha toccato, guarito, aiutato e salvato continueranno a portare avanti il suo spirito e il suo lascito. Era come un Tom Joad, però non di finzione. Ogni volta e ovunque suoniamo a tutto volume, fratello Wayne sarà lì con noi. (Se vuoi onorare Wayne, una donazione a @jailguitardoorsusa è il modo giusto)».

Si unisce anche Jack White:

«Abbiamo perso uno dei più grandi di Detroit, il fratello Wayne Kramer degli MC5. Il primo assolo di chitarra che ho mai imparato è stato quello di Wayne dalla canzone dei 5 Looking At You. Sicuramente faceva parte della soluzione, poiché ha cambiato il rock and roll e ha spalancato il terreno a Detroit per il resto di noi. Grazie fratello Wayne per tutto ciò che hai fatto e continuerai a fare per sempre».

E poi Slash, anche lui tra le collaborazioni del nuovo album annunciato degli MC5:

«La mia vita è stata cambiata per sempre in meglio quando ho incontrato quest’uomo. E mi mancherà in misura imponderabile. L’incarnazione di tutto ciò che è Rock ‘n Roll. E davvero un ottimo essere umano. Riposa in pace Wayne, vivrai nei nostri cuori».

Anche William DuVall (Alice in Chains), anche lui tra i featuring del disco in arrivo, si è unito al saluto:

«Ho lottato tutta la sera per trovare le parole adatte per la scomparsa di @waynekramerofficial. Era un idolo d’infanzia diventato amico. Per quanto riguarda le band rock ‘n’ roll, non si può essere più cool degli MC5. Sul palco, fratello Wayne alla chitarra solista era una forza della natura – assoli che facevano sciogliere il viso e spaccate alla James Brown, il tutto nell’incredibile macchina animalesca turbo-alimentata di Detroit. Basta scorrere e vedrai: atteggiamento gonzo. Nessun compromesso».

«Wayne ha condotto una vita epica. Dagli MC5 a un periodo nel penitenziario federale fino alla fondazione dell’organizzazione @jailguitardoorsusa, è tutto nel suo libro autobiografico, The Hard Stuff, che consiglio vivamente».

«Ho avuto la fortuna di essere il frontman dei DKT-MC5 in due occasioni: a Londra alla Royal Festival Hall nel 2008 e una seconda volta nel 2011 a Cluses, in Francia, condividendo il palco con gli Stooges. Essendo stato un bambino che suonava dischi degli MC5 per ore fissando le foto sulla copertina sperando di poter essere nello stesso posto, è stato completamente surreale trovarmi a stare al centro del palco – circondato da Dennis “Machine Gun” Thompson, Michael Davis (RIP) e il fratello Wayne Kramer – e poter urlare, “Kick out the jams, Motherfucker!!” Letteralmente un sogno che si avverava».

«Parte di ciò che rende l’avvenimento così scioccante è che Wayne stava per scrivere un altro capitolo della sua vita con un nuovo album degli MC5, Heavy Lifting (per il quale sono stato onorato di cantare una traccia), una nuova formazione, nuove date del tour – una campagna intera. Non vedevo l’ora di vedere tutto svilupparsi come un fan accanito».

«Il mio cuore è con sua moglie, @msaadikramer, e suo figlio, Francis. Il mio cuore è anche con Dennis Thompson, ora l’unico sopravvissuto dei Five originali, e John Sinclair, il loro manager e mentore nei turbolenti anni ’60. Trovo conforto nell’idea che Wayne si sia riunito ai suoi fratelli Rob Tyner, Fred Smith e Michael Davis. Il rumore vitalizzante che hanno scatenato vivrà per sempre. I bambini nati cinquant’anni da ora si immergeranno un giorno nella libertà e nel potere di questo Testimone. E rimarranno davvero “Vivi con gli MC5!”».

Tra i nomi che hanno salutato pubblicamente Kramer troviamo, per ora, anche Alice Cooper («Oggi abbiamo perso un amico di lunga data – e, a volte, un collaboratore -, Wayne Kramer degli MC5. RIP»):

E Vernon Reid, anche lui inserito da Rolling Stone tra i migliori chitarristi di sempre: