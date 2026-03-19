Equinozio: tre giorni di musica e pensiero in Triennale Milano per celebrare la primavera

Non chiamatelo festival. Equinozio, la tre giorni che Carlo Antonelli ha costruito attorno agli spazi di Voce Triennale a Milano, punta a qualcosa di più sottile: usare l’equinozio di primavera come pretesto per mettere insieme musica, scienza e filosofia senza che nessuna delle tre prevalga sulle altre.

Si comincerà venerdì 20 marzo con Voices from the Lake, progetto che Donato Dozzy e Neel portano avanti da anni ai margini più raffinati della techno ambientale italiana. Sabato sarà la volta de I Canzonieri, lavoro a quattro mani tra l’artista visivo Emiliano Maggi e il musicista Cosimo Damiano e non-luogo di sperimentazione di suoni ancestrali e dionisiaci. Poi arriverà Canva6, progetto di Marco Farina, con le sue strutture digitali semplici ma iperelastiche. A chiudere la serata ci sarà Matteo Pit insieme alla sua solidità erotica, già anima della notte milanese del Gatto Verde.

Proprio sabato, 21 marzo, equinozio di primavera e inizio del segno dell’Ariete, sarà allora il culmine del programma. Non solo: in quel giorno si festeggia anche il Capodanno Persiano (ricorrenza da ricordare doverosamente, soprattutto nelle ultime settimane). Tra i traghettatori dei festeggiamenti verso il “mondo nuovo” ci sarà Nicolò Porcelluzzi, che terrà una lecture sul passaggio arcaico dai suoni della natura alla musica.

Domenica il palco passerà al collettivo Industria Indipendente, con Silvia Calderoni.

Equinozio non girerà dunque solo intorno alla musica. Il programma è più largo: oltre alle listening session di Porcelluzzi, arriveranno le installazioni di Micol Assael e quelle di Chandra Candiani. A contorno, una serie di conversazioni sul Risveglio – nelle sue declinazioni scientifiche, cosmologiche, filosofiche – con il paesaggista Antonio Perazzi, l’astrofisica Ersilia Vaudo, il filosofo Federico Campagna e il fisico quantistico Tommaso Calarco.

A chiudere tutto sarà un gran finale, domenica a mezzanotte meno un quarto: Cosmic Pulses di Karlheinz Stockhausen, presentato da Angela Ida De Benedictis e Francesco Giomi. Un modo per suggellare tre giorni rivolti al futuro con uno dei momenti più radicali della musica del Novecento.

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Alcuni degli eventi sono gratuiti mentre altri richiedono un biglietto. Tutte le informazioni qui: triennale.org.

Il programma:

venerdì 20 marzo

ore 10.30

SONDA

Micol Assael

Your Hidden Sound

installazione

ore 12.30

Risveglio

Chandra Candiani

Pane del bosco

installazione

ore 18.30

Risveglio

Antonio Perazzi

Il popolo del suolo

talk

ore 19.30

Risveglio

Sarah Shin

Il castello

talk

ore 21.00

Voices from the Lake

concerto

sabato 21 marzo

ore 10.30

SONDA

Micol Assael

Your Hidden Sound

installazione

ore 11.30

Cosmic Pulse

700X100 (remote)

Crosswords

talk

ore 12.30

Risveglio

Chandra Candiani

Pane del bosco

installazione

ore 19.00

Risveglio

Nicolo’ Porcelluzzi

La prima musica

listening session

ore 21.00

I Canzonieri + Canva6

concerto

Pit

dj set

domenica 22 marzo

ore 10.30

SONDA

Micol Assael

Your Hidden Sound

installazione

ore 11.30

Cosmic Pulse

Ersilia Vaudo

Mentre il Sole fa l’amore con la Luna

talk

ore 12.30

Cosmic Pulse

Federico Campagna (remote)

Altri mondi

talk

ore 16.30

Cosmic Pulse

Tommaso Calarco

Oltre il Reale così com’è

talk

ore 18.00

Industria Indipendente

Extreme Romance (lato A)

clubbing

ore 23.00

Karlheinz Stockhausen

Cosmic Pulses

listening session