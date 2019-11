Ennio Morricone torna a dirigere per un concerto in Vaticano

Sembrava che quello di Lucca fosse l’ultimo concerto della sua carriera, e invece non sarà così. Ennio Morricone, stando a quanto riportato dall’Ansa, tornerà a dirigere per un appuntamento speciale, fissato in Vaticano. «L’anno prossimo ci dovrebbe essere un concerto nell’Aula Nervi, in Vaticano. Non me lo ha chiesto il Papa, ma comunque non potevo dire di no», ha commentato il compositore.

Infatti, durante una premiazione con cui il Giappone ha onorato il Maestro, insignito dell’onorificenza dell’Ordine del Sol Levante, Morricone ha parlato del concerto grazie cui ritornerà in scena, anche se solo per una volta, dopo il tour d’addio che lo ha portato sui palchi più importanti del mondo durante gli ultimi due anni.

«Ho anche scritto alcune cose», ha aggiunto il musicista, «una per uno spot pubblicitario e un’altra, un po’ scorbutica per chi deve eseguirla, che sarà diretta da mio figlio a inizio 2020 in piazza del Duomo a Milano. Ma non ha niente a che vedere con la musica da cinema, ma è musica che io definisco contemporanea».