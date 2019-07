Emma Marrone difende la capitana della Sea Watch, le bestie da social si scatenano

Emma Marrone e la crisi del pop: «È evidente, ma solo io lo ammetto»

Posted in: Interviste Musica

La cantante salentina torna con 4 nuove tracce, per chiudere un discorso iniziato un anno fa con "Essere Qui". «Il disco ha venduto poco perché non seguo le mode, ma stare 15 posizioni sotto i rapper non è un problema. Tanto quello che faccio io, per qualcuno, non va mai bene», dice, prima di tornare a parlare di «un Paese che peggiora di giorno in giorno sul tema dei diritti»