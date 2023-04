Emis Killa ha annunciato il nuovo album ‘Effetto notte’

Ieri sera, durante un evento con i fan a Milano, Emis Killa ha annunciato il nuovo album. Uscirà il 19 maggio e s’intitola Effetto notte, come il film del 1973 di François Truffaut (La nuit américaine nell’originale).

«Per mesi mi avete fatto la stessa domanda insistentemente», scrive Emis su Instagram. «Ci avete sperato, lo avete immaginato, disegnandolo a vostro piacimento nella vostra mente e alla fine è arrivato. Effetto notte, l’album più importante della mia carriera».

Non ci sono per ora altre informazioni sul disco, la tracklist, i feat, la produzione. Ecco la copertina che sarà riprodotta in formato poster per un’edizione speciale in vinile: