Eminem torna alle origini nel featuring con Logic

Logic ha pubblicato una nuova canzone, Homicide, feat. Eminem. Potete ascoltarla qui sopra.

La traccia potrebbe essere il primo singolo del nuovo disco di Logic, Confessions of a Dangerous Mind, che sarebbe di prossima pubblicazione.

Per quanto riguarda Eminem, il pezzo è la prima release da Kamikaze – uscito a dicembre – e dal freestyle Kick Off. Proprio nelle ultime ore, Justin Bieber ha definito il rapper di Detroit “troppo vecchio” per la nuova generazione di rapper: «Semplicemente non la capisce».

In attesa della risposta di Eminem, godiamoci la nuova traccia.