Eminem pubblica ‘Music to Be Murdered By – Side B’ e chiede scusa a Rihanna

L’ultimo disco di Eminem, è uscito in una speciale edizione deluxe che più che altro è un vero e proprio sequel del disco uscito lo scorso gennaio. 16 nuove canzoni in cui troviamo Dr. Dre in Guns Blazing ma pure Ty Dolla $ign, DJ Premier e Skylar Gray.

Potete ascoltare Music to Be Murdered By – Side B qui:

E, tra le cose da sapere su questo disco, c’è pure il fatto che Eminem chiede scusa a Rihanna in una traccia che si chiama Zeus. Tutto nasce da una canzone leakata lo scorso anno in cui il rapper diceva di stare dalla parte di Chris Brown dopo che il rapper era stato accusato di aggressione nel 2009.

Il portavoce di Emine, Dennis Dennehy, aveva dichiarato all’epoca che quello era un brano registrato dieci anni prima e che aveva riscritto e registrato nuovamente. «Lui e Rihanna son in ottimi rapporti», aveva aggiunto. Ora però Eminem chiude definitivamente la questione: But, me, long as I re-promise to be honest And wholeheartedly, apologies, Rihanna for that song that leaked, I’m sorry, Ri,It wasn’t meant to cause you grief.

Questo invece il video di GNAT: