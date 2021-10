Eminem, Kendrick Lamar e Snoop Dogg suoneranno al Super Bowl

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar e Mary J. Blige suoneranno insieme per la prima volta all’halftime show del prossimo Super Bowl, previsto per il 13 febbraio 2022.

L’evento sarà al SoFi Stadium di Inglewood, in California. È il primo Super Bowl nella zona di Los Angeles in trent’anni, e porterà sul palco il meglio dell’hip hop della West Coast. Snoop Dogg (che viene da Long Beach) e Kendrick Lamar e Dr. Dre (che invece sono di Compton), non si erano mai esibiti nell’halftime show, che anche quest’anno è prodotto dalla Roc Nation di Jay-Z.

«Spero che l’NFL faccia la scelta giusta», aveva detto Snoop Dogg qualche mese fa. «Io sono disponibile, così come Dre, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent… non importa chi sceglierà Dr. Dre, dovrà essere un evento professionale e gigantesco. Dipende tutto dall’NFL».

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤 @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si

— NFL (@NFL) September 30, 2021