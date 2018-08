Eminem ha pubblicato un album a sorpresa, ‘Kamikaze’

A sorpresa, Eminem ha pubblicato un nuovo album, il seguito di Revival. Si intitola Kamikaze e contiene 13 nuovi brani, compresa la traccia scritta per la colonna sonora di Venom e i featuring con Royce 5’9″, Joyce Lucas e Jessie Reyez. Lo potete ascoltare grazie al player qui sotto.

Kamikaze

1. The Ringer

2. Greatist

3. Lucky You featuring Joyce Lucas

4. Paul – Skit

5. Normal

6. Em Calls Paul – Skit

7. Stepping Stone

8. Not Alike featuring Royce 5’9″

9. Fall

10. Kamikaze

11. Nice Guy featuring Jessie Reyez

12. Good Guy featuring Jessie Reyez

13. Venom from the Motion Picture