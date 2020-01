Eminem ha pubblicato a sorpresa un nuovo disco, ‘Music to Be Murdered By’

Questa notte Eminem ha fatto uscire a sorpresa Music to Be Murdered By, il suo nuovo album – l’11esimo della sua carriera – ponendo fine a settimane di pettegolezzi e voci su quando sarebbe arrivato il seguito di Kamikaze, uscito nel 2018.

Il disco ha 20 tracce e contiene featuring con Ed Sheeran, Black Thought, Q-Tip, Royce Da 5’9″, Anderson .Paak, Young M.A. e un featuring postumo di Juice WRLD. Nel brano “I Will” ci sono anche tre quarti del supergruppo Slaughterhouse: Royce, Joell Ortiz e Kxng Crooked.

Per accompagnare l’uscita del disco, Eminem ha fatto uscire anche il video di “Darkness” – una ballata di pianoforte e batterie minimaliste che comincia come una canzone sulla solitudine per diventare la storia di un uomo che fa una tragedia. Il video è una denuncia della diffusione delle armi nella società americana e fa riferimento alla strage di Las Vegas del 2017, quando un uomo ha aperto il fuoco sulla folla a un festival uccidendo 58 persone prima di suicidarsi.

Alla fine del video c’è un montaggio con scene di altre stragi accadute negli Stati Uniti e il messaggio: “quando finirà? Quando importerà ad abbastanza gente. Registratevi per votare su Vote.gov. Fate sentire la vostra voce e aiutate a cambiare le leggi sulle armi in America”.

Eminem ha annunciato il disco su Twitter pubblicando la copertina e scrivendo che il disco gli è stato ispirato da Alfred Hitchcock – e infatti l’interludio “Alfred” è una clip del regista che presenta il suo unico album, anch’esso intitolato Music to Be Murdered By, del 1958.

Quello di Eminem invece potete ascoltarlo qui sotto: