Eminem ha annunciato un nuovo album

“La strada per l’inferno è lastricata d’oro”: David Gilmour ha pubblicato l’inedita ‘The Piper’s Call’

È il primo estratto dal nuovo album ‘Luck and Strange’. “Ti venderanno cose di cui non hai bisogno”, canta il musicista in un pezzo sul non vendere l’anima e resistere ai miti della fama e del successo. A tastiere e organo c’è Richard Wright. E sì, c’è l’assolone finale