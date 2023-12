Eminem, ecco come è andato il concerto-evento su Fortnite

Tre milioni di persone connesse a guardare l’evento live, 147 mila canali Twitch in livestream. Il concerto di Eminem su Fornite, uno dei videogiochi online più celebri di sempre, è stato un successo. Numeri – dovuti anche alla crescita della stessa community – triplicati rispetto alla memorabile esibizione di Travis Scott, che in un certo senso aveva inaugurato questa connessione tra gaming e musica dal vivo, e a quella di Ariana Grande. L’evento di Eminem è stata la conclusione della stagione OG di Fornite ed era stato anticipato dall’introduzione delle skin del rapper (Marshall Never More e Slim Shady) all’interno del gioco.

Il rapper di Detroit è stato così l’ospite musicale di Bing Bang, presentandosi sotto forma di avatar di fronte ai milioni di giocatori connessi. Come già per Travis Scott e Ariana Grande, rispettivamente in scena (sempre come avatar) per 8 e 7 minuti, l’esibizione di Eminem è stata ancora più breve: solo 3 minuti e un paio di brani.

Nonostante il segmento sia durato 11 minuti, l’avatar di Eminem si è esibito nella versione studio di soli due brani, Lose Yourself (celebre per essere colonna sonora del film 8 Mile) e Godzilla (in cui è apparso anche l’avatar del compianto Juice WRLD).

Qui il video dell’esibizione: