Eminem, Duran Duran, Beck: le nomination per la Rock & Roll Hall of Fame 2022

Poco fa sono state annunciate le nomination per la Rock & Roll Hall of Fame del 2022. In lista ci sono Eminem, Dolly Parton, Lionel Richie, Duran Duran, Beck, Pat Benatar, Carly Simon, A Tribed Called Quest, Kate Bush, Devo, Judas Priest, Eurythmics, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Rage Against the Machine e Dionne Warwick. Come l’anno scorso, a maggio scopriremo gli artisti che hanno preso più voti e che parteciperanno alla cerimonia del prossimo autunno.

«La lista di quest’anno contiene un gruppo di artisti incredibili che hanno avuto un impatto profondo sul suono della cultura giovanile», ha detto John Sykes, a capo della Rock and Roll Hall of Fame Foundation. «La loro musica non ha solo colpito generazioni intere, ma ha influenzato il suono di moltissimi altri artisti».

Per entrare nella lista di quest’anno, gli artisti devono aver pubblicato un disco prima del 1996 (compreso). Per sette è la prima nomination della carriera (Beck, Eminem, Duran Duran, Dolly Parton, Lionel Richie, Carly Simon, A Tribe Called Quest), ma solo Eminem è stato candidato nel primo anno di eleggibilità. Infinite, il suo album di debutto, è uscito proprio nel 1996.

Per gli MC5 è la sesta nomination, la quarta per i Rage Against the Machine, la terza per Dolly Parton, Devo, Eurythmics, Judas Priest e New York Dolls, la seconda per Pat Benatar, Fela Kuti e Dionne Warwick. Al voto parteciperanno più di mille tra artisti, storici, giornalisti e membri dell’industria discografica, oltre al pubblico che esprimerà le sue preferenze sul sito rockhall.com e al museo di Cleveland.

Negli ultimi anni la Hall of Fame ha premiato anche molti artisti fuori dalle nomination, grazie a premi come l’Ahmet Ertegun Award e il Musical Excellence Award. I vincitori verranno annunciati a maggio. La cerimonia si terrà in autunno in una location ancora da definire.