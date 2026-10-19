Eminem difende la collaborazione con Kid Rock: «Non si tratta di schierarsi»

Eminem rappa nel nuovo album a tema religioso di Kid Rock e non ha alcuna intenzione di chiedere scusa. L’amicizia di lunga data, dice, prevale sulle divergenze politiche. Il disco si intitola Halfway 2 Jesus ed è uscito venerdì. Il pezzo col feat di Eminem è Heal My Faith.

Com’era prevedibile la collaborazione ha suscitato più di una critica da parte dei fan del rapper di Detroit che nel 2024 ha sostenuto pubblicamente Kamala Harris e in passato si è schierato contro Trump, vedi ad esempio Campaign Speech. Al contrario, Kid Rock è tra i maggiori sostenitori di Trump nel mondo della musica. «Non si tratta di scegliere da che parte stare», ha scritto Eminem sui social, «ma di fare musica con un vecchio amico. Prego per tutti noi».

Kid Rock ha parlato della collaborazione con Billboard, spiegando che Eminem doveva essere ospite anche in un altro brano, 7 Sins. «Ci siamo detto che una canzone bastava… la gente avrebbe pensato che stiamo insieme». E ancora: «Siamo amici da qualcosa come 40 anni. Non avevo alcuna intenzione di trascinarlo dalla mia parte politica… Noi due parliamo di politica, ma non troppo. Ci sono molte cose su cui siamo d’accordo e possiamo anche farci una risata su quelle su cui non lo siamo. È per questo che gli ho chiesto di scrivere una strofa per me».

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Nella pezzo Eminem rappa: “Dallo shock rap al rock rap / Io e il mio amico / È mio fratello, non un nemico politico / B-O-to-the-B / Abbiamo scritto questo per chi crede in G-O-to-the-D / A prescindere da come hai votato o da che parte stai / Progressisti ed evangelici possono essere d’accordo / Dio viene prima di tutto nella terra della libertà”.

«L’album parla di perdono e seconde possibilità», ha detto Rock. «Cerco di sanare alcune delle divisioni presenti nel nostro Paese. Voglio diffondere un messaggio positivo nel mondo… mostrare un po’ più di grazia, cercare di eliminare le divisioni».

Heal My Faith (Lyric Video) Kid Rock and Eminem'

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Da Rolling Stone US.