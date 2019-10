EMAs 2019, a Liam Gallagher il primo Rock Icon Award

Liam Gallagher sarà il primo artista in assoluto a ricevere il nuovo Rock Icon award, che gli verrà consegnato nel fine settimana agli MTV European Music Awards 2019. “Il leggendario Liam Gallagher è la nostra Rock Icon 2019!”, si legge in un tweet dell’organizzazione.

The legendary @liamgallagher is our 2019 Rock Icon! 🏆 Don't miss his #MTVEMA performance live from Seville Sunday 3 Nov!! 🤘😜 pic.twitter.com/7TVYETEFUZ

— MTV EMA (@mtvema) October 30, 2019